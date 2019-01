VIDEO. Motorcrossen in de sneeuw? In de Bike & Ski Night Race kan het! DVDA

15 januari 2019

In het Oostenrijkse Ellmau vond dit weekend de Bike & Ski Night Race plaats. Van de dertien deelnemende duo’s was er telkens iemand die een skislalom afwerkte en iemand die met een motor een berg naar boven racete. Wanneer de skiër klaar was en op een buzzer duwde, mocht de persoon op de motor vertrekken. Het waren een Zweed en een Zwitser die met de gouden medaille naar huis gingen.