VIDEO. Loodzware Red Bull-wedstrijd met 15 hindernissen

DVDE

17 december 2018

18u08

Bron: Red Bull 0

Afgelopen weekend vond in het Duitse Oberstdorf de Red Bull All In-wedstrijd plaats. De vijfhonderd deelnemers moesten daarbij een parcours met vijftien hindernissen afleggen over een afstand van 2,5 kilometer. Zowel mannen als vrouwen moesten onder meer een steile berg beklimmen en met loodzware zakken sjouwen. Bij de mannen won de Duitser Christoph Birkner, bij de vrouwen was de Amerikaanse Nicole Mericle de snelste.