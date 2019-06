VIDEO. Kampioenen Dewaest en Berge beginnen nú al aan het nieuwe seizoen Kjell Doms

18 juni 2019

07u00 0 Voetbal Vergeet het zwembad of het strand. Sander Berge en Sébastien Dewaest ruilen hun zwembroek voor hun voetbalschoenen tijdens een zomerstage in Marbella. “Profs willen ook trainen tijdens hun vakantie”, zegt initiatiefnemer Bram Swinnen.

Officieel start de voorbereiding van Racing Genk pas op 26 juni. Maar in afwachting werken een aantal spelers zich wel al in het zweet tijdens een oefenkamp van 15 tot 19 juni onder de Spaanse zon in Marbella. Die mini-stage wordt ingericht door de high performance coach van Racing Genk, Bram Swinnen. “Onderzoek heeft uitgewezen dat spelers die zich tijdens de zomer voorbereiden op het nieuwe seizoen veel minder blessuregevoelig zijn tijdens het seizoen”, legt Swinnen vanuit Marbella uit. “Spelers willen hun vakantie ook steeds meer combineren met training en daar spelen wij op in door deze stage te organiseren.”

Zijn deze week te bewonderen op de oefenvelden van het Marbella Football Center: Sébastien Dewaest, Sander Berge, Gaetan Coucke, Dante Vanzeir. Maar ook Jonathan Benteke (Oldham), Ismail Azzaoui (Wolfsburg) en Stefan de Vrij (Inter Milaan). Zij zijn allemaal present op de vijfdaagse oefenstage. “De nadruk ligt hier op het trainen van het brein”, vervolgt Swinnen. “Wij proberen de cognitieve training te integreren in de voetbaltraining. Om het pure voetbalgedeelte te begeleiden is Hans Somers (ex-Lierse en ex-Utrecht) ook aanwezig. We waken erover dat er ook voldoende tijd is voor ontspanning. Meestal staat er één trainingssessie gepland, enkel vandaag (gisteren, red) zijn dat er twee. Nadien of tussendoor zijn de spelers vrij. Alle spelers zijn hier op hun eigen initiatief, omdat ze echt in de meerwaarde van de cognitieve training geloven. Dat staat los van de club, maar er worden zeker geen ongeoorloofde risico’s genomen. Naast het werk op het veld steken we onder leiding van Rob Langhout, een Nederlandse fysiotherapeut, ook veel tijd in de bewegingsanalyse van de spelers. Op basis daarvan krijgen zij een apart trainingsschema dat hen tijdens het seizoen kan helpen om blessures zoveel mogelijk te vermijden. Voor dit kamp waren maar zeven plaatsen, maar ik heb voor volgende kampen ook al aanvragen gekregen van verschillende spelers uit de Eredivisie en de Primera Division.” Op de kostprijs reageert Swinnen met een knipoog. “Voor een voetballer is investeren in zijn eigen carrière onbetaalbaar.”