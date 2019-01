VIDEO. In dit luxehotel zijn de spelers van Club Brugge op winterstage

06 januari 2019

De spelers van Club Brugge verblijven op dit moment in Doha (Qatar), ze zijn er nog tot 13 januari op winterstage. Het team verblijft er in het driehonderd meter hoge hotel The Torch, met vijf sterren. Club Brugge telde daar maar liefst 125.000 euro voor neer, zowat het dubbele dan gebruikelijk. In ruil ligt het oefenveld op wandelafstand en wordt het constant gesproeid, want dat waren twee vereisten van coach Ivan Leko.