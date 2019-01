VIDEO. Het emotionele afscheid van 5 topsporters. Daimy Van den Eede

11 januari 2019

14u29

Andy Murray kondigde vandaag zijn afscheid in het tennis aan tijdens een emotionele persconferentie in Australië. Maar hij is lang niet de eerste die in tranen het einde van zijn carrière aankondigt. Topsporters en afscheid, het is en blijft een hartverscheurende combinatie.

