VIDEO. Herbeleef de hockey-thriller van de Red Lions! DVDE

17 december 2018

14u57

Bron: Play Sports 0

In tegenstelling tot bij de Rode Duivels, zag gisteren niet iedereen live hoe de Red Lions geschiedenis schreven. Telenet-klanten konden via Play Time de Red Lions op hun televisiescherm zien winnen, en ook via de Facebookpagina van Play Sports kon je de historische overwinning op de voet volgen. Maar als je het toch gemist hebt of nog eens wil herbeleven, kan je hier integraal de shoot-outthriller van de Red Lions herbeleven. Bibber, beef en geniet!