VIDEO. Freddy De Kerpel en Vincent Van Quickenborne gaan met elkaar op de vuist JOLE

10 maart 2019

09u53

Bron: HLN 5

Freddy De Kerpel en Vincent Van Quickenborne namen het gisteren tegen elkaar op in een bokswedstrijd. Aanleiding was het wereldtitelgevecht van Delfine Persoon tegen de Amerikaanse Melissa St. Vil. Het kamp van Freddy De Kerpel was als opwarmertje bedoeld. Zijn tegenstander, Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne, gaf het beste van zichzelf tegen de ex-bokser. De jury riep uiteindelijk een gelijkstand uit.