VIDEO. Franse voetbalploegen houden eerbetoon voor overleden Sala

Daimy Van den Eede

09 februari 2019

15u04

Bron: AP 0

De Franse voetbalploegen in de Ligue 1 en 2 houden dit weekend een minuut stilte voor de aftrap van de wedstrijden. Ze willen zo de overleden voetballer Emiliano Sala eren. Sala’s vliegtuigje stortte op 21 januari neer in het Kanaal. Zijn lichaam werd afgelopen week teruggevonden in het vliegtuigwrak.