VIDEO. Drie vrienden gaan skiën en springen uit... een zeppelin

08 maart 2019

14u34

Drie Tiroolse freeriders trokken midden februari de bergen in met een 75 meter lange zeppelin. Het trio vertrok in Friedrichshafen in Duitsland en vloog naar het Oostenrijkse Vorarlberg. Daar overbrugden ze via een touw de laatste 50 meter tot aan het sneeuwoppervlak. Eenmaal veilig aan de grond, was het tijd voor een adembenemende afdaling.