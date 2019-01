VIDEO. Dit zijn de tien duurste voetbaltransfers ter wereld DVDA

31 januari 2019

18u17 0

Dat er in de voetbalwereld veel geld voor spelers betaald wordt, is al lang geen geheim meer. Wie echter voor het hoogste bedrag ooit verkocht werd, is misschien nog een verrassing. We lijstten de top tien van duurste transfers even voor u op.