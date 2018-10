VIDEO. Deze maatregelen belooft Pro League-voorzitter Marc Coucke om macht van makelaars in te perken MGA

17 oktober 2018

18u30

Bron: Belga, eigen berichtgeving 8 De Belgische voetbalclubs gaan de macht van makelaars in ons land aan banden leggen. Dat heeft Pro League-voorzitter Marc Coucke vanavond aangekondigd. Zo komen er onder meer maximumpercentages voor makelaarscommissies. Ook stelt de Pro League zich burgerlijke partij in de affaire ‘Propere Handen’.

Het was na een vergadering van twee uur met de beleidsbepalers van de Belgische voetbalclubs dat voorzitter Marc Coucke en Pro League-CEO Pierre François de pers te woord stonden in het bondsgebouw in Brussel. “We versterken vandaag onze stellingname rond het voetbalschandaal”, trapte Coucke zijn betoog af. “Het idee van matchfixing in ons voetbal is onaanvaardbaar en wij steunen het parket volledig. Het lijkt ons duidelijk dat een aantal zaken schade toeberokkend hebben aan het Belgisch voetbal en onze clubs. Wij hebben beslist ons dus burgerlijke partij te stellen in deze zaak.”

Vervolgens kwam Coucke al snel tot de essentie van de zaak. “Er is een veel te grote rol voor makelaars in het Belgisch voetbal en dus gevaar voor beïnvloeding”, aldus de Anderlechtbaas. “We willen dat spoedig veranderen. De macht van makelaars moet ingeperkt worden en dat is onze verantwoordelijkheid. We richten een onafhankelijke werkgroep op met drie leden. Een daarvan zal Melchior Wathelet (voormalig minister van Justitie, nvdr) zijn, een andere Pierre François. Zij zullen nog een derde lid aanduiden voor hun werkgroep. Hun taak zal zijn om nieuwe regels uit te dokteren die de macht van makelaars snel en efficiënt moeten verminderen.”

Om te beginnen wordt er snel werk gemaakt van een ‘interne code’ die door de 24 Belgische profclubs (16 eersteklassers en 8 tweedeklassers) gerespecteerd zal moeten worden. “Daarin zal bepaald worden hoe clubs zich dienen te gedragen tegenover makelaars. Er worden ook sancties voorzien voor wie die regels overtreedt. Die club zal dan bijvoorbeeld geen aanspraak meer kunnen maken op een proflicentie. Uiteindelijk hopen we ook dat de interne code zal uitmonden in een officiële wetgeving.”

Heel belangrijk vindt Coucke dat er in de ‘interne code’ ook een maximumpercentage voor makelaarscommissies komt. “Daarnaast zullen alle geldstromen van makelaarsvergoedingen passeren via een clearinghouse. Dat is een controle-orgaan dat alle bedragen controleert. Meer transparantie dan dat kunnen we niet creëeren.”

Tot slot had de baas van de Pro League ook een boodschap voor de voetbalfans. “We willen alle supporters oproepen om dit weekend een positieve boodschap te brengen naar alle scheidsrechters die op het veld staan. Dat er twee refs in opspraak gekomen zijn, mag hun job niet moeilijker maken. We willen kwetsende spreekkoren absoluut vermijden. Iedereen moet goed beseffen dat er duizenden refs zijn die het wél goed menen. Zij zijn van groot belang in ons voetbal.”

Herbeleef hieronder de volledige persconferentie!