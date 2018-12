Victor Campenaerts en Fanny Lecluyse: de sportiefste tortelduifjes van het land: “Hoe minder we elkaar zien, hoe meer we naar elkaar verlangen” Joeri De Knop en Bieke Cornillie

31 december 2018

08u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 O ja, Fanny Lecluyse (26) zal haar vriend Victor Campenaerts (27) missen als die overmorgen voor twee maanden op stage vertrekt naar Namibië. Maar… alles voor de goede (sportieve) zaak. «Onze liefde is zeer intens, dus gunnen we elkaar dat», klinken de ­topzwemster en -wielrenner unisono. Kom ons niet vertellen dat u het niet zag aankomen, als ze in Tokio 2020 samen eeuwige ­olympische roem verwerven.

Hoe hebben jullie elkaar precies leren ­kennen?

Victor: «Na het EK tijdrijden, dat samenviel met Fanny’s laatste competitiedag, zijn we met de verzorgers en mecaniciens in Glasgow nog iets gaan eten en drinken. De zwemfederatie zat daar ook. Ik heb zelf nog gezwommen, dus wist ik perfect wie ze was.»

Fanny: «Ik kende zijn naam ook van de koers. We volgden elkaar al een tijdje op Instagram.»

Victor: «Er gingen behoorlijk wat berichtjes over en weer. Maar de vonk sloeg pas goed over na het WK in Innsbruck, op onze allereerste date in Brugge. Waar op dat moment de wegrit live werd uitgezonden. ‘Verdomme hé’, dacht ik bij mezelf. Ik heb het volgehouden tot na het eten. Dan wilde ik wel de laatste klim zien.»

Fanny: «‘Sorry, ’t is misschien niet zo romantisch maar… kunnen we toch héél efkes kijken?’, vroeg hij. (lacht) Túúrlijk!»

