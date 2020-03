Vicevoorzitster West Ham gunt Liverpool geen eerste titel in 30 jaar: “Waarom dit seizoen niet nietig verklaren?” KTH

14 maart 2020

10u28 1 Voetbal De geest is uit de fles. Karren Brady, omstreden vicevoorzitster van West Ham, pleit ervoor dat de Premier League 2019-2020 nietig wordt verklaard na de coronacrisis. Dus geen titel voor Liverpool na 30 jaar. Tegenwind waait haar richting uit. “We bespreken het donderdag in een spoedzitting”, schrijft ze in haar column. Opportunisme.

IJdele hoop wellicht. De Premier League hoopt op 4 april, de periode na de oorspronkelijke internationale break, opnieuw te kunnen voetballen, ook al gelooft FA voorzitter Greg Clarke niet dat ze in Engeland weer snel kunnen voetballen.

Donderdag vergadert de Premier League opnieuw in spoedzitting. Tegen dan moeten er nog een aantal knopen worden gehakt. Beginnen ze met speeldag 30, die voor dit weekend stond gepland, of met speeldag 32? Op zondag 5 april staat Manchester City - Liverpool geprogrammeerd. Het zou een terugkeer kunnen zijn met een bang, die vele tv-kijkers over de hele wereld zou kunnen pleasen. Een duel tussen de oude kampioen en de troonopvolger: Liverpool kan in Manchester meteen de titel grijpen. Als het ooit zover komt.

Zijn eerste kampioensbeker in 30 jaar is zo dichtbij en tegelijk zo ver weg. Als het EK dinsdag wordt uitgesteld, zijn er nog meer uitwijkmogelijkheden.

Opportunisme

Nog enkele dagen wachten. Een aantal clubs pleitte er in de videocall tussen de CEO’s en de Premier League voor om de competitie voorgoed stop te zetten en meteen op volgend seizoen te focussen. Karren Brady, vicevoorzitster van West Ham, steekt in haar column niet weg dat ze het seizoen geschrapt wil zien. Niet toevallig zweeft haar club net boven de degradatiezone en hebben de fans zich tegen het bestuur gekeerd met protestacties.

Pech voor Liverpool dus. “Wat als de competitie niet volledig kan worden afgewerkt”, zegt Brady. “Dan is het toch logisch dat we het seizoen nietig verklaren. Wie weet wat we had kunnen gebeuren als die matchen toch waren gespeeld?”

Brady had zich de ergernis van veel supporters op de hals, maar staat niet alleen. Ook Tottenham, dat net als West Ham een moeilijk jaar beleeft, zou voorstander zijn. Dat beloven pittige discussies. Ook het hoogste niveau heerst er, in tijden waar solidariteit en gezond verstand zouden moeten primeren, opportunisme.

Er is immers veel geld mee gemoeid. De Premier League vreest dat de rechtenhouders die jaarlijks miljarden betalen voor de uitzendrechten compensaties zullen eisen. Schade die op zou kunnen lopen tot ruim 750 miljoen. Een serieuze financiële aderlating voor vele clubs.