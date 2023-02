VH Leuven wint laatste thuismatch in reguliere competitie met 3-1 van Guibertin

WK veldrijden Liefst acht Nederland­se veldrijd­sters verdelen zondag allicht de WK-medailles: “Puck springt als een van de weinigen over de balken. Dat is een voor­deel”

Titelverdediger Marianne Vos is geblesseerd en Shirin van Anrooij verkiest de beloften. Zo blijven nog acht Nederlandse veldrijdsters over om zaterdag in Hoogerheide de WK-medailles te verdelen. Sophie de Boer reed negen WK’s en is nu analist en interviewer bij VTM en PlaySports. Ze schat de kansen van haar landgenotes in. “Net als bij de mannen wordt het bij de dames ook fifty-fifty.”

3 februari