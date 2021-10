Vertrekt nu ook Tiesj Benoot vroegtijdig? Team DSM dreigt Belgische sterkhouder te verliezen

‘Love them or hate them’. Zo gaat dat bij Team DSM. Óf je verzoent je voor de volle 100% met de strakke, wetenschappelijke, planmatige aanpak zonder veel ruimte voor inspraak, vrijheid en interpretatie. Of je aardt er totaal niet en ­vertrekt. Voor vijf lovende pro’s vind je evenveel ontgoochelde contra’s. Marcel Kittel, Warren Barguil, John Degenkolb, Edward Theuns, Tom Dumoulin, Michael Matthews, Sam Oomen, Wilco Kelderman, Marc Hirschi, straks wellicht ook Ilan Van Wilder… allen verlieten ze doorheen de jaren vroegtijdig het huis. Anderen, zoals Sören Kragh Andersen, NIkias Arndt en Cees Bol, lijken er zich wel goed in hun vel te voelen. De scheidingen verlopen vaak volwassen, met oprechte dank voor bewezen diensten en zonder ‘hard feelings’. Maar soms ook ronduit conflictueus. Niet onlogisch, als het over ede één- of tweezijdige opzegging van een lopende overeenkomst gaat. Juridisch geen eenvoudige zaak.