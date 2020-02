Verschueren maakt balans op van (zijn) transferperiode: "Nieuwe CEO zal beslissen wat er zal gebeuren, maar onze relatie is goed" Niels Vleminckx

03 februari 2020

07u08 3 Jupiler Pro League De transferperiode van januari was een cruciale test voor Michael Verschueren en zijn toekomst bij Anderlecht. De sportief directeur maakte bij Proximus de balans op.

Verschueren: "We hadden te veel spelers. We moesten de kern absoluut afslanken. Tegelijkertijd wilden we de ploeg ook versterken. Daar zijn we in geslaagd, denken we." Tien spelers vertrokken. Daarbij waren de overbodige Sowah, Chipciu en Makarenko. Maar evengoed cashte Anderlecht 7 miljoen (nu 3,5 miljoen en komende zomer nog eens hetzelfde bedrag) voor Alexis Saelemaekers, die naar AC Milan ging. "Het was niet noodzakelijk om Saelemaekers te verkopen. Maar als er een grote club als Milan komt, is het voor zo'n speler moeilijk om nee te zeggen." Dat Anderlecht een jeugdspeler laat gaan? "Dat is geen ramp. Omdat er anderen klaarstaan om hem te vervangen." Ondertussen blijft paars-wit wel opgescheept met Adrien Trebel. "We wilden hem verkopen. Hij was daarmee akkoord. Maar zijn blessure maakte het te moeilijk."

Aan inkomende zijde kwam Murillo (NY Red Bulls) al vroeg in januari. Op de laatste dag van de mercato volgden spelmaker Marko Pjaca (Juventus), aanvaller Dejan Joveljic (Frankfurt) en linksback Kemar Lawrence (ook NY Red Bulls). Verschueren: "We hebben Pjaca gehuurd voor zes maanden, maar er is ook een optie in z'n contract op een extra jaar. Dus het kan zijn dat hij langer bij ons is dan zes maanden. Voor Joveljic wilden we ook een optie. Alleen: Frankfurt ging daar niet mee akkoord."

Geld opgehaald. Overschot buitengeborsteld. Mooi klinkende namen binnengehaald. Heeft Verschueren gescoord bij zijn bazen? "De nieuwe CEO zal beslissen wat er zal gebeuren. Onze relatie is alleszins goed."