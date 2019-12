Verschaeren uitgeroepen tot Belofte van het Jaar, ook McLeod, Red Lions en Gérard vallen in de prijzen XC

21 december 2019

20u49

Bron: Belga 1 Sportgala De achttienjarige Yari Verschaeren heeft op het Sportgala in Schelle de prijs voor Belofte van het Jaar op zak gestoken. Verschaeren (215 ptn), het goudhaantje van Anderlecht, bleef in de eindafrekening veldrijder Thibau Nys (175 ptn) en gewichthefster Nina Sterckx (168 ptn), beiden Europees kampioen bij de junioren in hun sport, voor. De spelverdeler van paars-wit volgt op de erelijst wielrenner Remco Evenepoel op.

Verschaeren was zelf niet aanwezig op de uitreiking. De momenteel geblesseerde voetballer reageerde in een videobooschap op zijn overwinning. “Dit is een heel mooie prijs om te winnen. Ik ben er heel blij mee. Je ziet dat er veel toppers op de erelijst staan. Het zou heel mooi zijn om in de voetsporen te treden van vorige winnaars als Romelu Lukaku en Divock Origi. De trofee krijgt een mooie plaats op mijn kamer.”

McLeod volgt Martínez op als Coach van het Jaar

Shane McLeod, de bondscoach van de Red Lions, werd uitgeroepen tot Coach van het Jaar. De 51-jarige Nieuw-Zeelander haalde het met 374 punten nipt voor Philippe Clement (322 ptn). McLeod is de tweede buitenlander op de erelijst van de Coach van het Jaar. Pas vanaf vorig jaar komen ook buitenlandse coaches in aanmerking. Hij volgt Roberto Martínez op, die dit jaar als vierde net naast het podium viel.

Red Lions voor tweede jaar op rij Beste Ploeg

De Belgische hockeymannen werden voor het tweede jaar op rij verkozen tot Ploeg van het Jaar. De Red Lions, nummer één van de wereld, veroverden afgelopen zomer voor eigen volk in Antwerpen de Europese titel in het hockey. Eerder hadden ze de finale van de gloednieuwe Pro League verloren. In december vorig jaar kroonden ze zich ook al tot wereldkampioen. Spelers Loick Luypaert, Alexander Hendrikx, Arthur De Sloover en Augustin Meurmans namen de prijs in ontvangst uit handen van oud-zeilster Evi Van Acker, Sportvrouw van het Jaar in 2012.

Het is voor de Belgische hockeymannen de vierde keer dat ze bekroond worden tot Ploeg van het Jaar. Ze worden daarmee alleen recordhouder op de erelijst. Eerder wonnen ze de trofee in 2012, 2016 en 2018. Ze kregen eerder dit jaar najaar ook al de Nationale Trofee voor Sportverdienste.

In de eindstand blijven ze met 565 punten (150 eerste plaatsen) ruimschoots de Belgian Tornados (293 ptn), het nationale estafetteteam bij de mannen op de 4x400 meter, en de Rode Duivels (206 ptn) voor.

Gérard Paralympiër van het Jaar

Rolstoeltennisser Joachim Gérard werd voor de tweede keer in zijn carrière bekroond tot Paralympiër van het Jaar. De 31-jarige Brusselaar haalde het met 408 punten ruimschoots voor rolstoelatleet Peter Genyn (243 ptn), de winnaar van de voorbije twee jaar, en tafeltennisser Laurens Devos (233 ptn), de triomfator in 2016. Gérard won de trofee eerder in 2013, in 2015 en 2017 werd hij derde.

Gérard toonde zich erg tevreden met zijn trofee. “Het is een hele eer deze prijs te mogen ontvangen. Maar in 2020 wil ik nog beter doen en hoop ik op een eerste eindzege op een grandslamtoernooi en een olympische medaille”, liet hij noteren.