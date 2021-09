Verrassend Eupen pakt ook de scalp van Cercle en komt (voorlopig) opnieuw naast Club aan de leiding

Conference League Herboren Kums krijgt sleutelrol: ex-Gouden Schoen moet zorgen dat AA Gent zijn start niet mist

16 september Om te overwinteren - want dat is het doel - in de Conference League, mag AA Gent vanavond zijn start niet missen bij de Estse landskampioen Flora Tallinn. Bij afwezigheid van Vadis Odjidja is in Estland een sleutelrol weggelegd voor een herboren Sven Kums.