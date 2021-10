"Vermeersch volgend jaar kopman? Rustig, rustig"

Parijs-Roubaix"En? (met brede grijns) We verjongen te veel zeker, hé?" Díe hadden we van ver zien komen. Tuurlijk kon John Lelangue, CEO van Lotto-Soudal, het niet laten aan de teambus in Roubaix. Ach, het mocht wel nu. Want wát een berekoers reden zijn troepen.

"Tactisch perfect", vond Lelangue het. "Iedereen deed zijn job. Met drie zaten we in de vroege vlucht. Met drie overleefden we ook de volgende schifting, naar 13 renners. Daarbij twee van onze jonge talenten: Florian en Harry (Sweeny, red.). Dan mag ik niet klagen."

Of Vermeersch had kunnen winnen? "Dat kon altijd. Maar van de drie was hij de minst explosieve, wisten we wel. Dus moest hij anticiperen. Dat deed hij ook. Knap, hoe hij dit seizoen stappen heeft gezet. Hij kwam heel goed uit de Vuelta, presteerde top op het WK U23 en focuste op dit jaareinde. Met succes. Net als Brent Van Moer en nog enkele andere jongens uit deze sterke, talentvolle generatie wacht hem een fijne toekomst. We hebben op alle terreinen mooie dagen in het verschiet. Zolang we die talenten, ik herhaal het, maar rustig laten ontwikkelen en doorgroeien. Geef ze tijd."

Of Vermeersch volgend jaar in de Vlaamse klassiekers toch niet voluit het statuut van kopman verdient, werpen we op. "Opnieuw: rustig, rustig. Koers per koers. Dat is onze filosofie. En ze loont. Eerst gaan we hier van genieten. Twee podia op vier Monumenten (Caleb Ewan werd ook al tweede in Milaan-Sanremo, red.). Dit is óns antwoord." (JDK)

Volledig scherm John Lelangue. © VTM Nieuws