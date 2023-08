Vermaelen in beeld en moderniseren om beter te presteren: Vercauteren en co schudden nationale jeugdtrainers wakker

KIJK. Eng moment: tennisser zakt na rally plots in elkaar

Een eng moment in het tennis. Yibing Wu (23), het nummer 90 van de wereld, zakte tijdens een wedstrijd op de Mubadala Citi DC Open in Washington plots in elkaar. Wu, de op een na hoogste gerangschikte Chinees, gaf even later op. Vorige maand nog kloeg hij tijdens een match op Wimbledon over ademhalingsproblemen en zou hij ook zijn flauwgevallen in de kleedkamer.