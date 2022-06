Verdeeldheid over outfit van Française Mladenovic op Wimbledon: “Mijn generatie noemt dit een beha”

BK wielrennen Tim Merlier wint massaspurt na zinderende finale en is tweede keer Belgisch kampioen: “Vreesde dat het afgelopen was”

Tim Merlier (Alpecin-Fenix) is voor de tweede keer in zijn carrière Belgisch kampioen wielrennen. In een knotsgekke koers die bol stond van de verrassingen, demarrages en chaos was hij uiteindelijk de snelste in de massasprint. Een fotofinish moest duidelijkheid brengen. Jordi Meeus en Jasper Philipsen zijn twee en drie.

