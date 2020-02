Vercauteren fier maar ook ontgoocheld: "Anderlecht is niet slecht bezig, denk ik" Pieter-Jan Calcoen

08 februari 2020

07u17 2 Anderlecht Met vertrouwen, maar zonder spits de laatste rechte lijn in. Anderlecht zweeft tussen hoop en pessimisme. "We maken progressie", aldus Frank Vercauteren.

"We hebben de punten nodig, hadden de kansen om te winnen, dus ik kan alleen maar ontgoocheld zijn", zag Frank Vercauteren het glas halfleeg, om vervolgens... zijn team te feliciteren. "Ik ben héél fier", klonk het. Dat was terecht: RSCA was goed tot zeer goed.

Maar winnen: dat gebeurde niet. "Mogelijkheden genoeg", telde Vercauteren. 't Was een understatement: alleen al Michel Vlap had er twee kunnen (of moeten) maken. "Als ploeg waren we enorm sterk - met veel jongeren, hé. Ik las dat AA Gent momenteel de beste van België is. Dan is Anderlecht toch niet slecht bezig, denk ik. Mijn jongens zijn opgestaan."

Niet evident. De oudste spelers bij Anderlecht waren doelman Hendrik Van Crombrugge en middenvelder Peter Zulj - beiden 26. Voor het overige waren het jonkies. "Maar ze hebben zich niet verstopt. Ik zag veel leiderschap. We hebben getoond dat we progressie maken."

Alleen is dat in deze fase van de competitie niet genoeg, besefte Vercauteren. Anderlecht heeft simpelweg punten nodig in de strijd om play-off 1 - het spelniveau is minder van tel. Sportief manager Michael Verschueren berekende dat RSCA in de verplaatsingen naar AA Gent en KV Mechelen minstens 4 op 6 nodig heeft, wat impliceert dat winst Achter de Kazerne een must is. "Dat is het altijd", pareerde Vercauteren. "Het moet élke week. Dat is Anderlecht."

Kompany in, Colassin out

Wat positief is, is dat Vercauteren volgende week weer een beroep zal kunnen doen op zijn internationals Kompany en Cobbaut. Tot het laatste moment dacht Kompany eraan toch te spelen - op de MRI was geen letsel te zien -, maar omdat er toch wat spiermoeheid in de kuit aanwezig was, bleef hij langs de kant. "We wilden geen risico's nemen. Maar ik verwacht dat Elias en Vincent tegen Mechelen weer erbij zullen zijn. Ze zullen kortbij zijn."

Dat geldt hoogstwaarschijnlijk niet voor Colassin. De aanvaller traint al weken niet of nauwelijks door pijn aan de ligamenten van de enkel, maar raakte elke keer opnieuw opgelapt voor het weekend. Dat proces bereikt stilaan zijn einde. "We hebben het al ver getrokken", zei Vercauteren. "Ik vrees dat het niet zo lang meer kan duren. Misschien speelt hij zelfs al niet meer op Mechelen. En nu heeft Antoine zich ook nog eens geblesseerd aan de hamstrings." Een operatie van Colassin - en dus een onbeschikbaarheid van wellicht twee maanden - is voor Anderlecht een enorme tegenslag. "Hij heeft zijn belang bewezen." Dat deed-ie ook op AA Gent, met alweer een goal - zijn derde. "We moeten oplossingen vinden."

Of die evenwaardig zijn, moet nog blijken. Waar zit Roofe? En hoe snel kan nieuwkomer Joveljic het ritme oppikken? De Serviër raakte gisteren alvast geen bal.

En zo verliet Anderlecht Gent, ondanks de prima prestatie, met een slecht gevoel. Waardoor we weer bij het begin zijn aanbeland: "Ik kan alleen maar ontgoocheld zijn."