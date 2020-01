Vercauteren: "Club Brugge komt te vroeg voor Vanden Borre" PJC

11 januari 2020

Hans Vanaken of Ruud Vormer moet geen schrik krijgen - voor zover dat het geval was. Volgens Frank Vercauteren is het uitgesloten dat Anthony Vanden Borre (32) tegen Club Brugge al zal meevoetballen met RSCA. "Club komt zeker te vroeg voor Anthony", aldus Vercauteren, die wel vertelde dat de rechtsachter vandaag speelminuten zal maken in San Pedro del Pinatar. Anderlecht werkt er twee oefenwedstrijden af: om 11 uur tegen Lugano en om 18 uur tegen Livingston. "Als we Anthony meegenomen hebben, betekent dat dat hij minstens een deel kan spelen. Nadien zien we wel wat de volgende stap wordt."

Niet opblazen

Vercauteren wil van Vanden Borre allerminst een langetermijnproject maken. "Het doel is niet om binnen drie maanden op hem te rekenen", klinkt het. "Het moet vroeger. Het is niet de bedoeling zaken uit te stellen. Anthony maakt een goeie indruk, laat ons hem niet opblazen." Anderlecht plant de komende weken extra vriendschappelijke duels om Vanden Borre, net als jongens als Zakaria Bakkali trouwens, ritme te laten opdoen. Anderlecht gelooft oprecht dat Vanden Borre snel een meerwaarde kan betekenen. Het brengt momenteel de hele papierwinkel in orde.

Tot slot had Vercauteren het kort over de topper tegen Club. "We hebben de mogelijkheden om het hen moeilijk, zelfs heel moeilijk te maken. We beseffen natuurlijk dat het een match is tegen de beste ploeg van België. Maar dat wil niet zeggen dat we die beschouwen als verloren." (PJC)