Verbod op gokreclame komt eraan, maar wat betekent dat precies voor Belgische profclubs en wielerteams?

Een bedrag dat enigszins meevalt, zo vertelde sportmarketeer Wim Lagae (KU Leuven) eerder: “De impact van deze maatregel voor het voetbal is minder groot dan iedereen denkt. Voetbalclubs hebben verschillende inkomstenbronnen. Goksponsoring is maar een deeltje van het geheel.” Wat de voetbalclubs echter pijn doet, is dat het niet de eerste financiële tegenslag is. Zie de verhoogde RSZ-tarieven op spelerslonen. Ook de sponsorinkomsten uit gokreclame zullen de Belgische profvoetbalclubs nu dus geleidelijk aan zien wegvallen.

Concreet is er vanaf 1 januari 2025 geen gokreclame meer toegelaten in stadions, waar er op dit moment veelal te zien zijn op de boarding naast het veld en reclamepanelen. Tot 31 december 2027 mag er nog een logo getoond worden zonder slogan op het shirt. Maar de afmetingen worden beperkt én het mag niet op de voorzijde worden aangebracht. Vanaf 1 januari 2028 is dan ook alle gokreclame verboden over de hele lijn bij sportclubs.

VIDEO. Pro League-CEO Lorin Parys reageerde in mei al op verbod:

Vijf Belgische wielerploegen met goksponsors

Vijf Belgische wielerploegen hangen af van goksponsors. Napoleon Games is een kleinere co-sponsor bij Soudal - Quick-Step, vier andere ploegen hebben een gokbedrijf als hoofdsponsor: WorldTour-ploeg Intermarché - Circus - Wanty, pro-continentale ploeg Bingoal - Pauwels Sauzen WB en veldritploegen Team 777 en Bingoal - Pauwels Sauzen. Die laatste ploeg wordt geleid door Jurgen Mettepenningen. “Dit is positief nieuws, want eerst was er sprake van 2025 om het verbod op gokreclame in de sport in te voegen. Nu het met twee jaar is uitgesteld, kunnen ploegen anticiperen en hebben de gokbedrijven, die trouwens heel veel voor de sport in België betekenen, nog langer tijd om met de sponsoring door te gaan. Bovendien weten we allemaal dat er in de politiek nog veel kan gebeuren tussen nu en 1 januari 2027", zegt Mettepenningen, die niet vreest voor het bestaan van zijn ploeg. “Onze deal met Bingoal loopt tot eind 2024.”