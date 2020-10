Vele afzeggingen uitzonderlijk Belgisch gegeven: andere Europese toplanden quasi wél op volle sterkte

Hopelijk toch met Lukaku, maar zeker zonder De Bruyne. En Mertens die er ondanks zijn exit uit quarantaine niet zal bijzijn in IJsland. De lijst der afwezige Duivels is stilaan wel erg lang. Arme Roberto Martínez? Ja, in vergelijking met de andere Europese toplanden. Zij kunnen de gekwetsten makkelijk op een hand tellen. Beter nu dan komende zomer, moet de bondscoach denken.

Naast De Bruyne en Mertens moet Martínez in Reykjavik ook zonder de broers Hazard, Courtois, Vertonghen en Vermaelen voor de drie punten gaan. Thorgan en Vermaelen als basisspelers gerekend, missen we dan zomaar eventjes zeven titularissen die ons op het EK 2021 absolute glorie moeten bezorgen. Iets te veel van het goede, zelfs voor een ‘Gouden Generatie’. Ook in het nabije verleden regende het geregeld afzeggingen, maar nooit in deze mate. Meer dan ooit is het schipperen voor Martínez, die ervoor moet waken dat de sof in Wembley een ‘accident de parcours’ was.

Volledig scherm Eden Hazard: zorgenkind van Zinedine Zidane en Roberto Martínez. © Real Madrid

De bondscoach moet dan soms met jaloerse blik naar de ons omringende toplanden kijken. De lijstjes met afwezigen zijn daar een pak korter. Southgate mist straks in Denemarken louter Sterling, Chilwell, Dier en Trippier. Kane, die kampt met een spierblessure, zou kunnen spelen. Dan is José Mourinho een groter probleem. Hij wil de Spurs-spits niet in actie zien. Luis Enrique? Carvajal, Diego Llorente, Asensio en Gerard Moreno. Niet de topnamen. Maar wel 1-0-verlies in Oekraïne, gisteravond. Deschamps, die kan vanavond in een heruitgave van de WK-finale 2018 rekenen op al zijn sterren in Kroatië. Of we moeten de indrukwekkende Upamecano al tot een zekere starter rekenen. Bij Portugal en Fernando Santos vooral Covid-19-zorgen: Cristiano Ronaldo nota bene, naast Fonte en doelman Lopes. Alleen Mário Rui ligt in de lappenmand.

Volledig scherm De besmette Cristiano Ronaldo kijkt vanop het balkon van zijn hotelkamer naar de Portugese training. De Portugezen spelen vanavond tegen Zweden. © EPA

Conte verwelkomt Chiellini in Nederland alweer terug en moet slechts de schorsing van Belotti opvangen. Met Immobile, zelf terug uit schorsing, heeft hij de ideale troefkaart. Alleen Insigne en Zaniolo zijn gekwetst. Frank De Boer? Ocharme louter één geschorste: Marten de Roon. Maar ook kopzorgen: hij krijgt Oranje niet aan de praat. “Dit doet pijn aan de ogen", luidt het. Hetzelfde geldt voor Joachim Löw: op Sané en Serdar na geen gekwetsten, maar te midden van een Duitse transitie ook geen resultaten. Na de 3-3 tegen Zwitserland speelde de Mannschaft voor de vierde keer gelijk in haar laatste vijf matchen. De ongenaakbaar geachte Löw voelt zowaar de kritiek opborrelen.

Volledig scherm Löw raakte gisteravond met Duitsland in Keulen niet voorbij Zwitserland (3-3). © REUTERS

Of Martínez wil wisselen met een andere bondscoach, is dus nog maar de vraag. Zeker omdat de bondstop hem als technisch directeur alle tijd en ruimte geeft om zijn accenten te leggen. De ‘vox populi’ hem gunstig gezind. Bovendien is er maar één blessure die Martínez kopzorgen baart. Al zijn dat wel grote. De enkel van Eden Hazard is een enigma. Hopen op - eindelijk - beterschap. En Martínez weet ongetwijfeld ook: beter nu een resem gekwetsten, dan wanneer het eind mei 2021 is en hij zijn EK-selectie moet vrijgeven.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm Roberton Martínez met mondmasker van de Rode Duivels in Reykjavik. © Photo News