Veldrijdster Jolien Verschueren (31) overleden na lange strijd tegen kanker

Tour de France Vlaeminck in Frankrijk: “Eigenlijk een half wonder dat Van Aert al op dit niveau kan rondrijden”

1 juli Geen eremetaal voor Wout van Aert in de tijdrit gisteren in de Tour de France. Hij werd vijfde, al is dat volgens Stijn Vlaeminck al een straffe prestatie, gezien zijn operatie. In ‘Vlaeminck in Frankrijk’ op Joe zien ze vandaag opnieuw kansen voor onze landgenoot, in de sprint.