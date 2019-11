Bingoal Gesponsorde inhoud Veldrijders Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout bestijgen monstertrap van 508 treden in race tegen elkaar en de klok



22 november 2019

Bij Pauwels Sauzen – Bingoal zijn ze niet bang van een uitdaging. Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout, twee jonge virtuozen uit het team, trekken op ministage om het traplopen te trainen. Niet naar Mallorca of Calpe, wel naar de Wilhelminaberg in Landgraaf. Want daar ligt een monster van een trap: 508 treden. Laurens en Michael doen de trappen in een absolute recordtijd. Wie van hun collega-renners durft na hen de uitdaging aan?

