Veel topsporters hadden er hun zinnen op gezet, maar ook het Beloofde Land sluit stilaan z’n grenzen Valerie Hardie en Bart Audoore

17 maart 2020

07u37 0 Sport Trainen in Zuid-Afrika: wie zou daar niet voor tekenen? Zeker toen de opties opraakten door het coronavirus, werd dat meer dan ooit het Beloofde Land voor de sporters. Helaas gaan ook daar de grenzen stilaan dicht.

Trainer Jacques Borlée moet niet lang nadenken over de redenen waarom hij met zijn atleten op stage wilde naar Zuid-Afrika. “De infrastructuur is er onvoorstelbaar: een fitnesshal van 200 vierkante meter groot, met de allernieuwste snufjes, en de verste verplaatsing is 100 meter tot aan de piste. (lacht) En dat allemaal onder een prachtige blauwe hemel, met een adembenemend decor en zalige temperaturen. Het is echt majestueus.” De Belgische atleten moet je niet overtuigen. Elke winter zijn ze op de afspraak. Nafi Thiam trainde in januari nog drie weken in Stellenbosch.

We blijven in België. En eigenlijk mogen we niet klagen. In Louvain-la-Neuve is alles perfect in orde Jacques Borlée

Froome is er wél

Het valt dan te begrijpen dat Jacques Borlée, toen bleek dat zijn geplande stage in Florida onmogelijk was door het inreisverbod naar de VS, met zijn atleten naar Zuid-Afrika wilde uitwijken. Op 30 maart zou het gezelschap vertrekken. Gelukkig waren de tickets nog niet gekocht, want maandag besloot president Ramaphosa om de noodtoestand uit te roepen. Wie uit een ‘verdacht’ land komt, dreigt bij aankomst meteen in quarantaine gestopt te worden. “Daarom is de stage naar Zuid-Afrika afgelast”, zegt Borlée. “We blijven in België. En eigenlijk mogen we niet klagen. In Louvain-la-Neuve is alles perfect in orde. We kunnen er trainen zoals we willen. Tegelijk zijn we ook solidair met de Belgische bevolking, want de situatie is ernstig.”

Just another day in Africa ☀️😎💛 #cycling pic.twitter.com/TDMFJ7bKDu Chris Froome(@ chrisfroome) link

Wie wél aan het trainen is in Zuid-Afrika op dit moment: viervoudig Tourwinnaar Chris Froome. Maar hij is een apart geval, want voor de Brit is dit jaarlijkse traditie. De man heeft als tiener in Bloemfontein en Johannesburg gewoond en kent er z’n weg. Hij had lang voor en niet omwille van de corona-crisis zijn stage in Zuid-Afrika gepland. Het grote voordeel is de hoogte. Johannesburg ligt 1.700m boven de zeespiegel. Froome zag de trainingen in Zuid-Afrika altijd als een ideale voorbereiding op het latere rondewerk.

14 dagen in quarantaine

Voorlopig blijkt het wel een goede keuze: Froome, die het gezelschap heeft van onder meer zijn Nederlandse ploegmaat Dylan van Baarle, kon de voorbije dagen en weken in perfecte omstandigheden trainen. Maar hoelang nog? Want stilaan begint corona ook daar een probleem te vormen. Gisteren stond de teller op 62 besmettingen.

Zelfs Zuid-Afrikaanse renners durven daarom niet naar huis terug te keren. Ryan Gibbons, renner van NTT, verkeert in dat geval. Hij woont tijdens het Europese wielerseizoen in Gerona in Spanje, maar omdat hij daar nog amper buiten kan komen, was hij van plan om naar zijn thuisland te trekken. Tot hij hoorde dat hij daar eerst veertien dagen opgesloten zou worden om besmettingen uit te sluiten.