VDK Gent plaatst zich voor de 1/8 finale van de CEV Cup

Het team van coach Morand heeft zich met bloed, zweet en tranen geplaatst voor de 1/8 finales van de CEV Cup. In de openingsset bepaalden het aantal gemiste opslagen het spelbeeld. Op 16-11 zat Gent al aan zes missers. En op 22-22 begon Zürich plots te falen vanop de servicelijn. Resultaat: 6 setballen voor het Volero-team en maar liefst 9 voor VDK. De openingsset eindigde op 37-35 in het voordeel van de Zwitserse ploeg. Gent pakte de wedstrijd vastberaden in handen en de tweede set ging vlot naar VDK, op papier het bezoekende team.

Van Elsen bracht in set 3 Gent naar een 4-10 voorsprong en Svetlana Ilic, coach van Zürich, zat toen al aan haar tweede time-out. Maar op 20-19 moest ook Stijn Morand in een tweede time-out vluchten. VDK Gent liet de set alsnog uit handen glippen. Eenzelfde beeld in set 4. Eerst een 5-12 voor Gent, maar dan antwoordde Zurich ook met een 12-5, maar dan in de andere richting. Op het nippertje ontliep Gent na 23-23 een golden set en de Belgische kampioenen plaatsten zich na twee gewonnen sets voor de volgende ronde. De vijfde set was er eentje voor de geschiedenisboeken. De reactie van VDK Gent na deze Europese wedstrijd was unaniem: “Het enige wat telde vandaag, is dat we naar de 1/8 finales gaan.” (WVM)