VDK Gent op wilskracht naar winst tegen Zurich in de CEV Cup

Bekende Amerikaan­se sportjour­na­list Grant Wahl stierf aan verwijding van slagader

De invloedrijke Amerikaanse sportjournalist Grant Wahl is vrijdag tijdens de kwartfinale tussen Nederland en Argentinië op het WK in Qatar op 49-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een verwijding in de aorta, zo verklaarde zijn vrouw Céline Goulder, die zelf arts is, vandaag in een persoonlijke mededeling.

16:54