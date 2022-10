Vaste camera compleet verkeerd opgesteld: Lionel Taminiaux wint in Langkawi, alleen is de finish door gigantische blunder niet in beeld

Het relaas van de sprint door de ogen van Taminiaux: “Ik had best wel wat vertrouwen in mijn sprint. Omdat er in de laatste honderden meters nog een renner (Carter Bettles, red) bijna kwam aansluiten, zette Van den Berg vrij vroeg de sprint in. In de laatste vijftig meter kon ik hem nog passeren.” Onze landgenoot pakte zo zijn tweede zege van het seizoen. “Ik was goed uit de Ronde van Spanje gekomen. Daarop stelde ik zelf de vraag aan de ploegleiding om nog de Ronde van Langkawi te kunnen rijden. Dat draait goed uit. Gisteren/vrijdag won Jakub Mareczko de massasprint, vandaag win ik. Het enige minpuntje is dat ik op een punt na de puntentrui misloop. Maar daar gaan we niet om treuren.”