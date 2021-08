Vanzeir schiet snedig Union met hattrick naar de leiding, zeer mak Standard krijgt er vier om de oren

Meer sport Net geen wereldre­cord polsstok­sprin­gen voor Mondo Duplantis in Parijs

18:46 Mondo Duplantis is er bij de Diamond League in Parijs net niet in geslaagd om zijn wereldrecord in het polsstokspringen bij te stellen. De Zweedse olympische kampioen ging over 6m01 en kwam nipt tekort op 6m19.