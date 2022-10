Vanhaezebrouck na de uithaal naar De Witte: “Ja, het is uitgepraat”

Tegen Seraing hees Laurent Depoitre zich met z’n winninggoal boven Eric Viscaal overigens tot topschutter aller tijden van AA Gent. Nu ja, toch sinds men in de jaren 80 van de vorige eeuw de statistieken begon op te schrijven in de Arteveldestad. 64 goals maakte Depoitre intussen voor AA Gent. Één meer dan Eric Viscaal. Roman Yaremchuk volgt op drie rozen. “Deel uitmaken van de geschiedenis van de club is speciaal. Gent is ook mijn thuis, nergens speelde ik langer dan hier”, reageerde Depoitre. “Ik ben er inderdaad Yaremchuk voor moeten passeren. Wie weet, komt hij ooit nog terug en ben ik het weer kwijt. (lacht) Dat het een belangrijke goal was, maakt het mooier. Het is beter zo dan dat ik bijvoorbeeld de 2-4 maak en we nog verliezen. Dan heeft dat recorddoelpunt een heel andere nasmaak.”