Vanessa Bryant doneert schadevergoeding van 16 miljoen dollar voor foto's helikoptercrash aan liefdadigheidsorganisatie

Vanessa Bryant zal de 16 miljoen dollar die ze woensdag won in een rechtszaak tegen Los Angeles County doneren aan een stichting die is vernoemd naar haar man Kobe Bryant en dochter Gianna.

Na een proces van elf dagen had een jury de lokale overheden in Los Angeles veroordeeld tot het betalen van 31 miljoen dollar (ruim 31 miljoen euro) schadevergoeding aan Vanessa Bryant en Chris Chester, die in januari 2020 allebei hun partner en een dochter verloren bij de helikoptercrash in Calabasas, even buiten Los Angeles. Bryant en Chester hadden de zaak aangespannen omdat agenten en reddingswerkers foto’s van de helikoptercrash namen en aan derden toonden.

Bryant kreeg 16 miljoen dollar en Chris Chester 15 miljoen dollar. Bryant’s advocaat zei dat ze haar deel aan de stichting gaf als een manier om “een licht te schijnen op Kobe en Gigi’s nalatenschap,” volgens The Los Angeles Times.

Mamba & Mambacita

De non-profit ‘Mamba and Mambacita Sports Foundation’ biedt sportonderwijs aan aan kansarme atleten. De organisatie werd in 2016 opgericht als de ‘Mamba Sports Foundation’ - de bijnaam van Kobe Bryant was Black Mamba - en in 2020 omgedoopt om de 13-jarige basketbalspelende dochter van de Bryants, Gianna, te eren, die samen met haar vader stierf in het helikopterongeluk.

“Afschuwelijk gedrag”

“Vanaf het begin heeft Vanessa Bryant alleen maar verantwoording opgeëist, maar ons rechtssysteem staat haar niet toe om beter beleid, meer training of discipline van de officieren af te dwingen,” zei haar advocaat Luis Li in een verklaring die hij aan The Los Angeles Times gaf.

Li liet ook weten dat Bryant “zeer dankbaar” is aan burgers Ralph Mendez en Luella Weireter, die klaagden bij de politie en de brandweer over het delen van de foto’s. Mendez meldde dat een hulpsheriff foto’s van de plaats van het ongeval liet zien aan een barman in Norwalk, terwijl Weireter meldde dat brandweerlieden de foto’s deelden op een awards gala in Universal City.

Li zei dat het tweetal “de decennia oude praktijk aan het licht bracht van het nemen en delen van foto’s van slachtoffers van ongevallen en misdrijven zonder legitiem doel.” Hij voegde eraan toe: “Het is de hoop van mevrouw Bryant dat deze belangrijke burgerrechtenzaak een einde zal maken aan dit afschuwelijke en hardvochtige gedrag.”