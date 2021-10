“Vandenbroucke wil gunstregime voor topsporters volledig schrappen”

SportMinister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke wil de gunstige RSZ-regeling voor professionele atleten volledig op de schop. Dat staat in een eerste aanzet van de plannen, die circuleert in regeringskringen, schrijven Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg vandaag . De laagste verdieners zouden in ruil een soort bonus krijgen, maar grootverdieners betalen in de plannen de volle pot.