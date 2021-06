Vandaag finale deadline voor Pro League: komt er mirakeloplossing voor U23 en 18 ploegen in 1A of wordt het ‘Terug naar Start’?

Rode Duivels Opvallend: knielende Duivels uitgeflo­ten, Russen knielen niet

13 juni “Het interesseert me hoegenaamd niet wat anderen daarover denken”, aldus Romelu Lukaku vorige week in Deviltime bij VTM. Stef Wauters had geopperd dat het knielmoment even voor de match fans zoals die van de Russen irriteert. En dus gingen de Rode Duivels in de vijandige omgeving van het Krestovsky Stadium gewoon door de knieën voor Black Lives Matter. En inderdaad, tot ergernis van de ongeveer 30.000 aanwezige thuisfans. Zij floten de Duivels uit. Rusland koos ervoor niet te knielen, net zoals de Kroaten dat vorige week in het Koning Boudewijnstadion ook niet deden.