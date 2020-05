Vandaag beslissing over return 1B-finale OHL-Beerschot? HML

25 mei 2020

Vandaag zitten de CEO's van Beerschot en OH Leuven opnieuw samen met de bedoeling een akkoord te vinden over de datum en de plaats van de return van de finale voor promotie naar 1A. Beerschot dringt er op aan de finale uiterlijk op 30 juni af te werken, zodat beide clubs dan rustig aan de bouw van een spelerskern voor 1A of 1B én aan de voorbereiding van volgend seizoen kunnen beginnen. De wedstrijd kan dan alleen in het buitenland (Duitsland?) worden afgewerkt, gezien in België een wedstrijdverbod geldt tot - minstens - 31 juli. Peter Willems, CEO van OHL, zei gisteren op de regionale tv-zender ROB dat hij er de voorkeur blijft aan geven de wedstrijd in Leuven te spelen "om toch iets van een thuisvoordeel te voelen, ook al is het zonder publiek". (HML)

