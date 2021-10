Vanavond Benfica-Bayern op VTM2: kan Vertonghen Lewandowski deze keer wél afstoppen, of staat hem wéér een afgang te wachten?

CHAMPIONS LEAGUEVelen hebben het geprobeerd, weinigen zijn erin geslaagd: Robert Lewandowski (33) afstoppen. Hoe doé je dat? Vanavond mag Jan Vertonghen, dat in de Champions League met Benfica Bayern München (LIVE vanaf 20.35 uur op VTM2 te bekijken) ontvangt, nog eens een poging ondernemen. De laatste keer dat de Rode Duivel Lewandowski in de ogen keek, kreeg hij een... 2-7 om de oren. “Ik voel me beschaamd hier te staan", klonk het twee jaar geleden, toen Tottenham een historisch pak slaag kreeg. Benieuwd of het vanavond anders loopt.

Hoe zou het nog met Dedryck Boyata zijn? Hij mocht als laatste landgenoot kennismaken met het killerinstinct van Robert Lewandowski. Eind augustus vernederde de Pool Hertha BSC én Boyata. Het werd 5-0, mede dankzij een hattrick van Lewy. Boyata stond erbij en keek ernaar. Ach, Lewandowski die scoort, het is meer regel dan uitzondering. Niemand maakte in 2021 meer goals dan de Bayern-spits. Hem afstoppen is moeilijker dan bij darts 180 gooien.

Vraag maar aan Jan Vertonghen. Zou hij er nog nachtmerries over hebben? Dik twee jaar geleden, op 1 oktober 2019, verpletterde Bayern München Tottenham, nota bene Champions League-finalist het jaar ervoor. 2-7 werd het, de enige keer ooit dat Tottenham thuis zeven goals incasseerde. “Spurs in stukken gescheurd”, kopten de Engelse media. Lewandowski scoorde twee keer, centraal achterin bij de Spurs naast Toby Alderweireld ook Jan Vertonghen. Het was de eerste en enige keer dat onze landgenoot tot nog toe oog in oog stond met Lewangoalski, een ontmoeting die hij hoogstwaarschijnlijk nog niet vergeten is.

Volledig scherm Een ontspannen Lewandowski en trainer Nagelsmann, gisteren op de training. © Sven Hoppe/dpa

Uit het verslag van HLN ‘s anderendaags:

‘Rechtsachter Aurier, een ongeleid projectiel, was gisteren het grootste drama van allemaal. Sleurde na een uitstekend halfuur van Spurs de defensie aan zijn handje mee. Een klinisch Bayern strafte elke fout af. Elke doelpoging een doelpunt. Uitblinker Gnabry en Robert Lewandowski maakten de backs belachelijk en met hen ook zijn onbeschermde centrale verdedigers, Jan Vertonghen en Toby Alderweireld. Het heerlijke balletje van Lewandowski over Vertonghen bij de 1-2 en de manier waarop hij zijn schot rond hem krulde. Klasse afwerking. Gnabry die bij de 1-3 Aurier aftroefde en er vervolgens Alderweireld oplegde. Gnabry holde er Vertonghen na de hoopgevende strafschop van Kane uit (2-5). Alderweireld verdedigde slecht uit en Lewandowski profiteerde. Alle lichten uit. Gnabry maakte nog zijn vierde (2-7). Pijnlijker wordt het niet. Goed slapen zullen Alderweireld en Vertonghen niet, mede schuldig, maar alle krediet ook voor Bayern. Zo efficiënt.’

Bekijk hier nog eens hoe Lewandowski met één subtiele baltoets Vertonghen toen te kijk zette:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het siert Vertonghen dat hij na afloop van die wedstrijd het lef had de media te woord te staan. “Er gaan allerlei negatieve gedachten door mijn hoofd”, vertelde hij na de match bij de Engelse radiozender Talksport. “Ik voel me gekwetst, ik voel me beschaamd. Ik schaam me ervoor dat ik hier nu voor jullie moet staan. Dit is een héél slecht resultaat en ik wil niet te veel zeggen.”

Bekijkt Vertonghen vanmiddag nog snel wat beelden van toen, of staan ze sowieso nog op zijn netvlies gebrand? Belt hij even naar collega-Rode Duivel Dedryck Boyata, kwestie van alvast te weten hoe het niét moet? Of neemt die laatste bewust niet op, goed wetende waarom zijn gsm vandaag oplicht? Feit is dat Benfica ongetwijfeld met zelfvertrouwen in het Estádio Da Luz zal verschijnen. De mannen van Jorge Jesus zijn als een sneltrein van start gegaan in de Primeira Liga en begonnen ook ijzersterk aan deze Champions League-campagne. Op de vorige speeldag troefden ze thuis Barcelona met 3-0 af, al is de Blaugrana op dit moment weliswaar niet de grootste referentie.

Volledig scherm Jan Vertonghen, onder een zacht Portugees zonnetje, op de training gisteren. © EPA

Ook dit jaar weer ‘Lewangoalski’

En hij mag dan al 33 zijn, op de license to kill van Lewandowski staat voorlopig nog geen vervaldatum. Niemand scoorde in 2021 al meer goals dan Robert Lewandowski. We telden alle competitie-, beker- en Europese matchen samen in de tien grootste competities en daarin vond de Pool al 41 keer het net. Erling Haaland, wiens kanon gisteravond zweeg tegen Ajax, komt met 37 nog het dichtst in de buurt. Romelu Lukaku staat 19de met 19 goals.

1. Robert Lewandowski 41

2. Erling Haaland 37

3. Kylian Mbappé 34

4. Lionel Messi 31

5. Karim Benzema 29

6. Mohamed Salah 27

7. Sébastien Haller 25

8. Cristiano Ronaldo 25

9. Gerard Moreno 23

10. Dusan Vlahovic 23