Vanaf zondag sportwedstrijden in openlucht weer achter gesloten deuren: “Dit komt héél hard binnen”

Een enorme verrassing is het niet dat de stadions weer op slot gaan. Biostatisticus Geert Molenberghs noemde het eerder deze maand “een anomalie“ dat er nog volle tribunes toegelaten werden voor voetbalwedstrijden. En zeker door de snelle verspreiding van de omikronvariant was er nieuwe actie nodig. Waar enkele weken geleden nog sprake was van mogelijke versoepelingen in aanloop naar het eindejaar, is die piste nu volledig verlaten. En dat heeft dus ook gevolgen voor de sportwereld.

In onze buurlanden waren de tribunes al (deels) weer gesloten en nu volgen dus ook de sporten bij ons. Vanaf zondag. Even was er sprake van een uitzondering voor de sportwereld, maar die komt er niet. Voor de clubs die dit weekend op eigen veld spelen, betekent dat een extra financiële opdoffer. Gemiddeld 300.000 euro kost het de gemiddelde Belgische profclub immers om zonder publiek te spelen. Weg inkomsten uit ticketing, catering en VIP-arrangementen. Een kleine ploeg als Eupen kan zo’n 100.000 euro per wedstrijd mislopen. Topclubs als Racing Genk (500.000 euro) of Club Brugge (800.000 tot 1 miljoen euro) een veelvoud daarvan. Hoe meer supporters, hoe zwaarder de financiële impact.

Quote Het publiek is goed voor 2/3de van onze inkomsten, dus wij hebben hen echt wel nodig. Koen Monu, de organisator van de veldrit in Zolder (27/12)

Een geluk bij een ongeluk voor het voetbal is dat er voor nieuwjaar maar één speeldag meer wordt afgewerkt in de Jupiler Pro League. Het veldrijden wordt harder getroffen, tijdens de drukke kerstperiode. Volgende veldritten zullen het al zeker zonder fans moeten doen: Dendermonde (26/12), Zolder (27/12), Diegem (29/12), Loenhout (30/12), Baal (1/1), Gullegem (4/1), Herentals (5/1), BK (8-9/1) en Otegem (10/1). De maatregelen lopen tot eind januari, maar er komt ook wel een evaluatie voor die datum.

“Dit komt héél hard binnen”, reageert Koen Monu, de organisator van de veldrit in Zolder. “Ik denk dat ik nu de komende uren moet gaan praten met onze partners om te kijken wat we gaan doen. Want de inkomsten van het publiek hebben we echt wel nodig. Het wordt nadenken en proberen om de pil door te slikken. Alle hekken staan hier al, het volledige parcours is afgezet, dus je moet rekenen dat we toch al voor 90.000 à 95.000 euro aan materiaal hebben staan. En dat moet ook nog allemaal worden weggenomen. Dat is ook nog een zware kost die eraan komt. De seingevers moeten we blijven betalen, de renners hebben hun contracten al gekregen, dus deze beslissing valt heel moeilijk. Het publiek is goed voor 2/3de van onze inkomsten, dus wij hebben hen echt wel nodig.”

Quote We zullen blijven overleggen met de overheden en aandringen om zo snel mogelijk in januari, bij de hervatting van de competitie, opnieuw publiek toe te laten, in die meest veilige omstandig­he­den. Pro League

Ook de Pro League reageerde intussen. “Deze beslissingen zijn een zware klap voor onze sector”, klinkt het. “Studies wijzen uit dat activiteiten in buitenlucht geen gezondheidsrisico vormen. We hebben bovendien steeds extra maatregelen genomen. De Pro League is altijd een loyale en constructieve gesprekspartner geweest. Om de fans hun veilige ontspanning te bieden en om de zware financiële klappen die de clubs vorig seizoen beleefden, niet opnieuw te moeten meemaken. We zullen blijven overleggen met de overheden en aandringen om zo snel mogelijk in januari, bij de hervatting van de competitie, opnieuw publiek toe te laten, in die meest veilige omstandigheden.”

