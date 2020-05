Vanaf maandag sporttrainingen en sportlessen in openlucht mét coach en maximaal 20 personen toegelaten Redactie

13 mei 2020

14u53 1 Sport Sporttrainingen en -lessen mogen vanaf volgende maandag (18 mei) weer bij sportclubs in openlucht plaatsvinden, met maximaal twintig personen. Dat heeft premier Sophie Wilmès (MR) op de Nationale Veiligheidsraad bevestigd. De aanwezigheid van een coach is verplicht.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Wilmès benadrukte dat bij de sporttrainingen en -lessen steeds de maatregelen rond social distancing, die gelden om de verspreiding van het coronavirus af te remmen, opgevolgd moeten worden. Cafetaria's bij sportclubs blijven gesloten. Even was er sprake dat groepen jonger dan 12 jaar weer wedstrijden mogen spelen, maar dat idee is niet doorgedrukt.

Op de vorige Veiligheidsraad viel al de beslissing om sportwedstrijden minstens tot 31 juli te verbieden, terwijl tot 31 augustus massa-evenementen niet zijn toegelaten in ons land. Wat sportcompetities betreft, liet Wilmès weten dat er meer info zal volgen zodra er een akkoord is met de GEES, de groep van experts die de exitstrategie uitwerkt.

Jambon: “Nog geen fysiek contact”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.