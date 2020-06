Vanaf 1 juli alle sportactiviteiten toegelaten met beperkt publiek, massa-evenementen blijven verboden tot 31 augustus Redactie

03 juni 2020

16u34 4 Sport De Nationale Veiligheidsraad kwam vandaag samen en gaf extra duiding over de maatregelen. Ook voor de sportsector veranderen er weer enkele zaken. Zo zijn vanaf 1 juli alle sportactiviteiten weer toegelaten mét een beperkt publiek van maximum 200 personen.



“Vanaf 8 juni zullen sportactiviteiten kunnen hervatten zonder onderscheid tussen amateur of professioneel, trainingen of wedstrijden, indoor of outdoor”, aldus premier Wilmès. Fitnesscentra gaan weer open, op voorwaarde dat ze het protocol volgen. “Er zijn fitnesscentra die enorm veel aandacht besteden aan de hygiënemaatregelen. Die opening had misschien zelfs sneller gekund”, aldus epidemioloog Pierre Van Damme (UAntwerpen). “Men kan de afstand en instroom perfect regelen. En men kent zijn leden, wat zijn voordelen heeft qua opspoorbaarheid wanneer dat nodig zou zijn.”

Contactsporten, zoals voetbal, judo, boksen of basketbal, blijven beperkt tot contactloze training. Wat sportinfrastructuur betreft: douches en kleedkamers zullen nog niet toegankelijk zijn, zwembaden blijven voorlopig gesloten.

Vanaf 1 juli zijn alle sportactiviteiten opnieuw toegelaten, mét beperkt (en zittend) publiek. Als de capaciteit het toelaat om social distancing toe te laten, mogen er dan maximaal 200 toeschouwers zijn. Vanaf 1 juli is sporten in groepen van 50 personen ook toegelaten.

Belangrijk: de Veiligheidsraad heeft nogmaals bevestigd dat massa-evenementen verboden blijven tot 31 augustus. Er zullen dus in principe zeker wedstrijden achter gesloten deuren plaatsvinden in de Jupiler Pro League, die start in het weekend van 7 augustus. Ook de bekerfinale en promotiefinale zullen dus zeker doorgaan zonder publiek.



De zwembaden moeten zoals hierboven eerder aangehaald voorlopig dichtblijven. Een beslissing die epidemioloog Van Damme niet geheel begrijpt. “Ik hoor dat er toch al mensen baantjes trekken. Voor mij is de regeling rond zwembaden één grote onduidelijkheid. Volgens mij heb je er geen verhoogd risico, neen. Het moet perfect werkbaar zijn om zwembaden te openen met respect voor de maatregelen."

Ben Weyts: “Steeds meer sporters krijgen uitzicht op mooie momenten”

“We zijn blij dat de Veiligheidsraad in grote mate gevolg geeft aan het advies dat opgesteld werd in samenspraak met de sector en de andere deelstaten. De stapsgewijze heropstart van het sportieve leven gaat door en steeds meer sporters krijgen uitzicht op opnieuw veel mooie sportmomenten”, klinkt het in een reactie bij Vlaams minister van Sport Ben Weyts.

“We zijn vooral gelukkig dat er, zoals wij hadden gevraagd, voorrang gegeven wordt aan de allerjongsten. De kinderen tot 12 jaar mogen vanaf volgende maandag opnieuw elke sport beoefenen. De stem van de kinderen klonk niet altijd even luid in de voorbije periode en dat wordt nu een beetje rechtgezet. Ik had wel graag gehad dat de heropstart mogelijk was geweest voor nog meer sportactiviteiten, zoals de zwembaden, maar ik heb begrip voor de moeilijke veiligheidskeuzes die gemaakt moesten worden.”

