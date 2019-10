Van worstelkleerkast tot spits: ook deze sporters kozen voor opvallende carrièreswitch TLB

10 oktober 2019

13u45 0 Sport Petr Cech zoekt zijn geluk in een nieuwe sport. De gewezen doelman van Chelsea en Arsenal, die ook actief blijft als technisch adviseur bij Chelsea, gaat aan de slag bij het Engelse Guildford Phoenix als ijshockeydoelman. Cech is lang niet de eerste ex-topsporter die het na zijn carrière over een compleet andere (sport)boeg gooit. Vijf opvallende voorbeelden:

1. Tim Wiese, van doelman tot worstelaar

Over de carrièreswitch van de Duitser Tim Wiese vloeide al flink wat inkt. De ex-doelman van onder meer Werder Bremen en Hoffenheim bracht de vrijgekomen tijd na zijn voetbalpensioen vooral door in... het krachthonk. Wiese won enorm veel aan spiermassa om zich te kunnen wagen aan een carrière in het worstelen. Wiese werd een professioneel worstelaar en de ex-doelman won in 2016 ook zijn eerste wedstrijd in de Duitse divisie van de WWE, een Amerikaanse showvariant van het worstelen. Wiese, bijgenaamd ‘The Machine’, maakte zijn debuut in de Six-Man-Tag-Team-Match (zie foto boven). Inmiddels zit de worstelcarrière van de Duitser er wel alweer op. In 2017 ging hij niet mee op tournee omdat hij naar eigen zeggen “niet in het verhaal paste”.

2. Michael Jordan, van beste basketbalspeler ter wereld tot baseballer

De basketbalcarrière van Michael Jordan inspireerde heel wat mensen, zijn andere sportcarrière iets minder. Jordan, die in 1993 een einde maakte aan zij basketcarrière, verraste na zijn basketbalpensioen vriend en vijand door te verkondigen dat hij het zou proberen in het honkbal. De Amerikaan tekende een contract bij de Chicago White Sox (Minor League). Jordan werd uitgeleend aan de Birmingham Barons en speelde ook voor de Scottsdale Scorpions. Maar Jordan kwam nooit in de buurt van de MLB en stopte in 1995. Daarna volgde nog een comeback in het basketbal.

3. Knut Anders Fostervold, van voetballer tot wielrennen

Remco Evenepoel maakte met succes de overstap van het voetbal naar het wielrennen, maar de youngster uit Schepdaal is niet de eerste die die sprong maakt. Het verhaal van de Noor Knut Anders Fostervold is eigenlijk nog iets opvallender. Fostervold maakte eerst carrière in het profvoetbal, hij droeg onder meer de shirts van de Noorse topclub Molde en het Engelse Grimsby Town. Maar in 2003 moest hij stoppen met voetballen door aanhoudend blessureleed. De sportcarrière van Fostervold zat er daarmee echter niet op, want hij ruilde de voetbal in voor de fiets. Niet zonder succes, trouwens. Fostervold stond een paar keer op het podium van het Noors kampioenschap tijdrijden.

4. Leon McKenzie, van profvoetballer tot bokser

De voormalige Engelse verdediger Rio Ferdinand dacht er na zijn voetbalcarrière aan om in de boksring te stappen. Maar de ex-speler van Manchester United greep naast een noodzakelijke licentie. Iemand die er wél in geslaagd is om de switch te maken, is Leon McKenzie. De Engelsman verdiende zijn strepen als voetballer bij ploegen als Crystal Palace, Fulham, Norwich City en Charlton Athletic. In 2013 hing McKenzie zijn voetbalschoenen aan de haak en trok hij zijn bokshandschoenen aan. De Brit werd profbokser en won acht van zijn elf kampen (waarvan vier op knock-out). Twee keer ging Mckenzie zelf tegen het canvas en één kamp bleef onbeslist.

5. Usain Bolt, van snelste man ter wereld tot spits

Ook de omgekeerde beweging is mogelijk, zo bewees Usain Bolt. De Jamaicaan die jarenlang de sprintnummers domineerde, beproefde na zijn atletiekcarrière zijn geluk in het voetbal. Bolt droomde van Manchester United en trainde ooit mee bij Borussia Dortmund - een stunt van gemeenschappelijke sponsor Puma. Maar meer concreet werd Bolts voetbalcarrière in Noorwegen, waar hij zich mocht tonen bij Stromsgodset. Bolt speelde er onder meer mee in een oefenmatch, maar echt hoge ogen kon hij niet gooien bij de ex-ploeg van Marvin Ogunjimi. Nadien ging Bolt ook testen in Australië, bij de Central Coast Mariners, maar ook dat project draaide op niets uit.