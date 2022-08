Van vleesleverancier tot Union-kapitein in Ibrox: Teddy Teuma over zijn ‘revanche’: “Dit kan mooiste moment uit carrière zijn”

Champions LeagueTeddy Teuma (28) is de kapitein van Union en met zijn temperament een strijder die voorop zal lopen in Ibrox Park. Amper te geloven dat Teuma vijf jaar geleden nog in derde nationale speelde: “Ik nam een mooie revanche op nogal wat mensen die niet in mij geloofden.”

Teddy, jij maakte vorige week het allereerste Europese doelpunt van Union in zestig jaar. Welke emoties maakte dat bij jezelf los?

“Een grote trots en een bijzonder gevoel, het was voor mezelf ook mijn eerste Europese goal, en dan tegen een mythisch team als de Rangers. Ik scoor niet zo makkelijk, maar op zo een moment denk ik aan mijn vrouw, mijn kinderen en ouders, zij die me al vanaf het begin volgden. Ik zie die goal als een vorm van erkenning naar hen.”

Knijp je jezelf soms in de wang: op je 19de hielp je als leverancier nog vlees leveren in de firma van je vader en op je 23ste speelde je in de Franse derde klasse bij Boulogne-sur-Mer.

“Ja, eigenlijk is het ongelooflijk. Ik weet dat ik een atypisch parcours heb afgelegd. Maar ik heb wel altijd geloofd in mezelf dat ik in het profvoetbal iets kon betekenen. Maar als je vijf jaar geleden gezegd zou hebben dat ik hier nu in Ibrox Park zou staan, zou ik dat niet geloofd hebben. En nu sta ik hier, trots. Ik zie het als een mooie revanche. Nogal wat mensen hebben niet in mij geloofd. Ik heb getoond dat je met een goede mentaliteit en met hard werken toch kan slagen in je doel. Het werk bij mijn vader (Teuma hielp van 4 uur tot 13 uur met de vrachtwagen vlees leveren, red.) heeft me geholpen in wie ik ben. Het maakte deel uit van mijn opvoeding, en helpt om zaken te relativeren en met een bepaalde druk om te gaan.”

Welke indruk heb je van Ibrox Stadium nu je hier staat voor de laatste training?

“Het is zoals ik me in mijn hoofd voorgesteld had: een heel groot stadion, met hoge tribunes. We mogen ons verwachten aan een zottekot. Daarop moeten we mentaal voorbereid zijn.”

Voel je als kapitein een grotere verantwoordelijkheid om met Union de stunt te volbrengen?

“Ja, ik heb een grote rol. Als alles goed gaat, zal de kapitein een groot deel van het succes zijn. En als we verliezen, zal het voor een groot deel mijn fout zijn. Dat maakt deel uit van mijn verantwoordelijkheid. Ik heb geen probleem om dat te aanvaarden.”

Quote Emotiebe­heer­sing zal cruciaal zijn: voetbal speelt zich voor tachtig procent in het hoofd Teddy teuma

Je lijkt wel niet het type dat schrik heeft in een stadion met 50.000 voetbalgekke fans.

“Neen, ik voel hier geen schrik. Ik voel meer opwinding. Ik snak ernaar om in zulke stadions te spelen. Als ik elke week in zo’n stadion zou kunnen spelen, zou ik nog gelukkiger zijn. Daarvoor speel ik voetbal. En ik hoop met mijn strijdersmentaliteit bij te dragen. We komen hier niet als ‘slachtoffer’, maar om onze ‘kaarten’ uit te spelen. We hebben twee goals voorsprong en zullen onder een enorme druk komen te staan, maar we mogen niet te veel achteruitkruipen. We moeten georganiseerd blijven en proberen ‘ons voetbal’ te spelen. Emotiebeheersing zal cruciaal zijn: voetbal speelt zich voor tachtig procent in het hoofd.”

Zie je het als de belangrijkste match uit je carrière?

“Op dit moment zou ik zeggen: ja. Het zou de belangrijkste match uit mijn carrière kunnen zijn. Het kampioenschap is ook van groot belang, maar dit kan een van de mooiste momenten uit mijn carrière zijn.”

Je parcours blijft niet onopgemerkt. Las je dat Standard en Stade Reims interesse in je toonden?

“Ik heb het gezien, maar daar ga ik nu niet te veel over praten. We blijven gefocust op Union. Maar het klopt dat ik nog zin heb om te ‘groeien’, om vooruitgang te blijven maken, hoewel ik al 28 jaar ben.”

Heb je als middenvelder een voorbeeld dat je altijd geïnspireerd heeft?

“Ik was altijd fan van Zinedine Zidane, maar verder heb ik niets met hem te zien (lacht). Hij is een veel betere voetballer dan ik. Maar hij was mijn legende van toen ik klein was. Ik heb de indruk dat alles wat hij doet, lukt: speler, coach,… Hij was de perfecte voetballer met het juiste karakter. Ik heb hem altijd bewonderd, maar ik heb te veel respect voor hem om te zeggen dat hij me voor een wedstrijd zou inspireren.”

