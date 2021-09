Van verboden wapenbezit en “vergeldingsactie” tot connecties met de maffia: de duistere kant van de familie-Messi

Champions League Cristiano Ronaldo raakt steward met hard schot tijdens opwarming, na affluiten geeft hij haar wedstrijd­shirt cadeau

7:31 Stevige klap. Een hard schot van Cristiano Ronaldo tijdens de opwarming voor het Champions League-duel tegen Young Boys zoefde naast het doel en belandde recht op een steward, die tegen de grond ging. Ronaldo sprong meteen over de boarding om te checken of alles oké was.