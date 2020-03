Van Uytvanck: "WTA hinkt achterop, tijd voor één overkoepelende organisatie" FDW

19 maart 2020

09u48 0 Tennis Wat fitnessoefeningen in de tuin met partner Greet Minnen (22) en hond Balto, daarmee houdt Alison Van Uytvanck (25) zich dezer dagen onledig. "Gezondheid is op dit moment het belangrijkste, maar ik zou drie maanden zonder inkomsten kunnen zitten", kijkt ze bang vooruit.

Het zonnetje en de coronamaatregelen dreven Alison Van Uytvanck en Greet Minnen deze week naar hun tuin om toch maar wat bezig te blijven in deze onzekere tijden. "We gaan samen lopen en doen wat aan fitness met materiaal dat ik hier nog heb liggen", zei Van Uytvanck aan de telefoon. "Je moet iets doen om de tijd te verdrijven, hé. Gelukkig kunnen we nog gaan wandelen met de hond."

Aan het lichaam sleutelen is één ding, maar vroeg of laat wil een tennisspeler toch ook zijn racket nog eens vastpakken. "We hebben het geluk dat we samen kunnen tennissen, en dat we er dus geen externen moeten bijhalen. Alle tennisclubs zijn wel gesloten, maar volgende week gaan we toch eens checken of we iets kunnen doen. Nu, we hebben heel wat weken de tijd... Ik zie nog toernooien geannuleerd worden. Gezondheid gaat natuurlijk voor op tennis en geld, maar ik ben op dit moment werkloos, hè."

Met 2,5 miljoen euro (bruto) verdiend prijzengeld kan ze natuurlijk wel tegen een stootje. "Voor die trip naar Indian Wells heb ik wel de reis, het hotel en de dagvergoeding voor mijn coach moeten betalen", aldus Van Uytvanck. "Ik kan zo'n verlies van 6.000 euro dragen, maar ik kan de volgende drie maanden wel zonder inkomen zitten. Ik hoop dan ook dat de WTA ons ergens kan tegemoetkomen."

Overkoepelend

Sowieso blinkt de damestennisbond in heel deze coronacrisis niet uit in duidelijke taal of standpunten. Deze week leken ze totaal niet op de hoogte van de beslissing van Roland Garros om het toernooi naar september te verhuizen. Gisteren liet de US Open doodleuk weten dat het (voorlopig?) niet denkt aan uitstel, waardoor er in dat geval twee grand slams in september zouden plaatsvinden. "Ik hoop dan ook dat deze situatie voor een kantelpunt zorgt in de tenniswereld", zucht Van Uytvanck. "Dat de ATP, WTA en ITF kunnen samenkomen tot één grote vereniging die samen een beslissing neemt. Niet dat de WTA achterop hinkt, zoals nu. Dat ze de ego's aan de kant schuiven en hier lessen uit trekken, om samen te komen tot één overkoepelende organisatie." (FDW)