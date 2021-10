Van Uytvanck niet in Fed Cup-selectie door relatiebreuk met Greet Minnen?

TennisZoals verwacht geen Kim Clijsters in de selectie voor de eindfase van de Billy Jean King Cup, in Praag volgende week, maar ook Alison Van Uytvanck (WTA 61) – Belgiës nummer twee – meldde zich af bij kapitein Johan Van Herck. Haar ex-partner Greet Minnen (WTA 69) is wel van de partij. Het één heeft mogelijks wat met het ander te maken...

Met acht speelsters hield Johan Van Herck contact de afgelopen periode met het oog op een selectie voor de finalefase van de vroegere Fed Cup. De uit zwangerschap terugkerende Yanina Wickmayer (WTA 323) en de in Amerika huizende Kim Clijsters (WTA 1103) waren nooit echt een optie. Maryna Zanevska (WTA 103) bleek dan weer op de terugweg van een blessure, maar dat geldt in mindere mate ook voor de wel gekozen Ysaline Bonaventure (WTA 143) en Kirsten Flipkens (WTA 154). Hun grotere ervaring in deze landencompetitie – in de lijst aller tijden doen enkel Monique Van Haver (30) en Sabine Appelmans (33) beter dan de 29 ontmoetingen die Flipkens al voor België speelde – gaf mogelijk de doorslag.

Grote afwezige is natuurlijk Alison Van Uytvanck. De 27-jarige Brabantse - met een 61ste plek op de wereldranking toch de op één na beste tennisster van ons land - kon of wou niet aansluiten bij het programma van het team – de dames trainen vandaag nog in Wilrijk en reizen morgen af naar Praag – en wilde deze week absoluut nog deelnemen aan het WTA 250-tornooi van het Roemeense Cluj. Dat ondanks het feit dat er voor Van Uytvanck in dit seizoenslot niet echt heel veel meer op het spel staat.

Volledig scherm Alison Van Uytvanck. © USA TODAY Sports

Mogelijks was de breuk met Greet Minnen – het voorheen verloofde koppel kondigde twee weken geleden abrupt aan dat ze hun relatie op pauze zouden zetten – een belangrijkere factor in haar afzegging. Sowieso was het een bijzonder moeilijke oefening geweest om over de teamgeest te waken met deze emotionele beslommeringen boven het hoofd. Desalniettemin gaat Van Herck, eigen aan zijn filosofie, met de goesting om er iets moois van te maken naar Tsjechië. “Met deze meisjes beschikken we over een sterk en solide team met heel wat mogelijkheden om ambitieus te kunnen aantreden in de Billy Jean King Cup Finals”, wist hij.

Veel zal afhangen van de frisheid van speerpunt Elise Mertens (WTA 20). De Limburgse kan zowel in het enkel -als dubbelspel het verschil maken en trok zich de afgelopen weken terug uit twee tornooien om de batterijen op te laden. België neemt het in de pouleduels in de O2 Arena maandag op tegen Wit-Rusland – zonder Sabalenka (WTA 2) en hoogstwaarschijnlijk Azarenka (WTA 27) – en dinsdag tegen Australië – zonder Ash Barty (WTA 1). De winnaars van de vier groepen komen in de halve finales terecht. Net 20 jaar geleden won België de enige Fed Cup-titel in Madrid.