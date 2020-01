Van Uytvanck en Flipkens sneuvelen in Hobart Redactie

14 januari 2020

Alison Van Uytvanck (WTA 47) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde (achtste finales) van het WTA-toernooi in het Australische Hobart (hard/251.750 dollar). Ook Kirsten Flipkens (WTA 79) kon niet doorstoten naar de tweede ronde. Het toernooi geldt voor de Belgen als laatste voorbereiding op de Australian Open.

Van Uytvanck verloor in de zestiende finales van de Française Alize Cornet (WTA 60) in 3 sets: 5-7, 6-1 en 2-6. In de volgende ronde wacht voor Cornet de Kazachse Elena Rybakina (WTA 30) of de Sloveense Tamara Zidansek (WTA 69).

Flipkens haalde het niet van de Chinese Shuai Zhang (WTA 40), het vierde reekshoofd, in 3 sets: 6-4, 3-6 en 2-6. Shuai Zhang treft in de achtste finales de Oekraïense qualifier Kateryna Kozlova (WTA 91).

Mertens

Met Elise Mertens (WTA 17) staat er later dinsdag nog een derde Belgische speelster op de baan in Hobart. De 24-jarige Mertens won het toernooi in 2017 en 2018 en is aangeduid als eerste reekshoofd. De Limburgse opent tegen de Amerikaanse qualifier Christina McHale (WTA 81).

Flipkens en Van Uytvanck zijn in Hobart als paar aan zet in het dubbelspel. De Belgische tandem neemt het (later) vandaag in de eerste ronde op tegen de Oekraïense Kateryna Kozlova en Poolse Magda Linette.

