Van Russische all time-topschutter tot concurrentes van Loena Hendrickx: voor deze (Wit-)Russische toppers dreigt uitsluiting

Kamila Valieva (kunstschaatsen)

U kent het verhaal van Kamila Valieva. De amper 15-jarige kunstschaatsster legde een positieve dopingtest af, maar mocht toch deelnemen aan de Winterspelen in Peking. De concurrente van Loena Hendrickx was de topfavoriete, maar zakte door het ijs en eindigde als vierde. Het goud was voor Anna Schcherbakova, zilver voor Alexandra Trusova. Twee... Russische meisjes.

De Russen domineren het kunstschaatsen. Eind deze maand volgt de eerste grote afspraak sinds de Winterspelen: het WK in Montpellier (21-27 maart). Dat Valieva, gezien de gebeurtenissen in Peking, niet zal deelnemen, lijkt een uitgemaakte zaak. Maar wat met haar landgenotes? Niet dat ze er zelf zal op hopen, maar áls de Russen uitgesloten worden, dan stijgen de medaillekansen van Loena Hendrickx, op de Spelen nog achtste en op het vorige WK vijfde.

Volledig scherm Kamila Valieva © AP

Nikita Mazepin (Formule 1)

De grand prix in Sochi, die in september zou doorgaan, werd al van de Formule 1-kalender geschrapt. Nu moet ook Nikita Mazepin vrezen voor zijn plek. De 22-jarige Russische coureur is de zoon van Dmitry Mazepin, een steenrijke oligarch die goede banden onderhoudt met Poetin. Daarbovenop zou hij zijn zitje in de Formule 1 ook te danken hebben aan het feit dat zijn vader het Haas-team sponsort via zijn bedrijf Uralkali, een kunstmestproducent. Haas, waarvoor ook Mick Schumacher uitkomt, verwijderde ‘Uralkali’ en de Russische kleuren intussen al van zijn bolide.

De voorzitter van de Oekraïense autosportbond, Leonid Kostyuchenk, eist dat alle Russische en Wit-Russische coureurs niet langer mogen deelnemen aan races buiten hun eigen land. De FIA zou daarmee instemmen en houdt een spoedberaad. Een exit van Mazepin - niet de populairste of meest getalenteerde coureur in de Formule 1 - lijkt zo in de maak.

Volledig scherm © Photo News

Artem Dzyuba (voetbal)

Uithangbord van de Russische topclub Zenit Sint-Petersburg. Mede-all time topschutter van de nationale ploeg. Artem Dzyuba, en met hem alle Russische voetbalteams, zullen tot nader order niet meer te zien zijn op het internationale of Europese podium. Dat beslisten de FIFA en UEFA. Dzyuba en Zenit - dé ploeg gelinkt aan het Kremlin en gesponsord door staatsbedrijf Gazprom - werden in de Europa League play-offs uitgeschakeld door Real Betis.

Spartak Moskou daarentegen mag zijn achtste finale tegen RB Leipzig niet spelen. Rest de vraag: wat met volgend seizoen? De Europese voorrondes vinden eind juli al plaats. Afwachten of de UEFA- en FIFA-restricties dan nog gelden. Maar vooral: Rusland, in 2018 nog organisator, zal (in principe) niet kunnen deelnemen aan het WK in Qatar.

Volledig scherm Artem Dzyuba © AFP

Daniil Medvedev (Tennis)

Maandag werd hij officieel ‘s werelds nummer één, maar veel te vieren heeft Daniil Medvedev niet. De man die Djokovic van de troon stootte, leeft, net als zijn landgenoten en de Wit-Russische tennissers, in onzekerheid. De Oekraïense tennisfederatie dringt er bij de Internationale Tennisfederatie namelijk op aan om alle Russische toernooien af te schaffen én alle (Wit-)Russische atleten tot nader order te bannen. Het zou een serieuze streep door de rekening zijn voor Medvedev én bijvoorbeeld ook Andrey Rublev, het nummer zes van de wereld. Zij spelen volgende week in principe op het ATP 1.000-toernooi in Indian Wells. Afwachten of ze welkom zijn.

Beide toptennissers hebben zich intussen openlijk uitgesproken tégen de oorlog. “Ik hoop op vrede. Kinderen moeten kunnen blijven dromen”, schreef Medvedev op Instagram. Het statement van Rublev ging viraal. ‘No war please’, pende hij neer op een camera na zijn gewonnen halve finale op het ATP-toernooi van Dubai, dat hij uiteindelijk won.

Volledig scherm Daniil © EPA

Victoria Azarenka (Tennis)

De oorlog in Oekraïne dreigt ook het damestennis flink doorheen te schudden, met één Russische en twee Wit-Russische speelsters in de top 20 van de wereldranking. Victoria Azarenka, gewezen nummer één en tweevoudig winnares van de Australian Open, als bekendste naam. Ook Arina Sabalenka (WTA 3) en Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 14) riskeren uitgesloten te worden.

Pavlyuchenkova kant zich, net als haar landgenoten Medvedev en Rublev, tegen de oorlog. “Ik ben heel mijn leven voor Rusland uitgekomen. Het is mijn land en mijn thuis”, vertelt de Roland Garros-finaliste. “Maar nu ben ik bang, net als mijn vrienden en familie. Ik heb echter geen angst om mijn positie kenbaar te maken: ik ben tegen geweld en tegen oorlog.”

Volledig scherm Victoria Azarenka © AFP

