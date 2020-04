Van Ranst prijst Pro League na stopzetten competitie: “Andere landen zullen België volgen” ABD/MCA

11 april 2020

16u28

Bron: VTM NIEUWS 0

De UEFA kan er niet mee lachen dat de Pro League de Belgische competitie stopzette. "Maar het was de enige juiste beslissing", zegt viroloog Marc Van Ranst aan VTM Nieuws. "En ik heb er heel weinig twijfel over dat andere landen België zullen volgen." En wat met de koers? Het doorgaan van de Tour en het BK wielrennen komende zomer wil Van Ranst nog niet volledig uitsluiten. "Het is nog te vroeg om daar alle hoop weg te nemen."

Al een maand geen voetbal. En dat zal ook de komende periode niet veranderen. Voetbal, met of zonder fans in een stadion, is voorlopig niet aan de orde, vindt Van Ranst. “Als we kijken waar we staan met de epidemische curve, dan is dit nog niet het moment om veel mensen samen te brengen. Dat is een maatregel die als een van de laatste zal teruggeschroefd worden."

Een bekerfinale achter gesloten deuren is misschien een verkeerd signaal. Supporters zullen dan toch de neiging hebben om samen te troepen Marc Van Ranst

Twee weken geleden vertelde Van Ranst nog dat een symbolische bekerfinale achter gesloten deuren eventueel nog mogelijk zou zijn. Hoe kijkt hij daar nu naar? “Het blijft niet eenvoudig. Je brengt toch nog altijd een aantal mensen samen. Het is misschien ook een verkeerd signaal. Als je met gesloten deuren speelt, zullen supporters toch de neiging hebben om samen te troepen. Dat op zich brengt ook problemen met zich mee. Over een bekerfinale zonder publiek moeten we toch eerst heel goed nadenken."

“Hoop op Tour moeten we nog niet opgeven”



"Hoop op Tour moeten we nog niet opgeven"

Net als het voetbal ligt ook het wielrennen volledig stil. En ook daar is de hamvraag wanneer er opnieuw gekoerst mag worden. Of de Tour de France, dat men een maand zou willen uitstellen, zou kunnen doorgaan? Dat wil Van Ranst nog niet vólledig uitsluiten. “Het is een moeilijke beslissing. Als er één monument is, dan is het de Tour wel. Die verplaatsen, zou al een hele prestatie zijn. Het is nog te vroeg om daar alle hoop weg te nemen. Gaat het moeilijk zijn? Dat wel. Maar is de kans helemaal onbestaande? Dat kunnen we nu nog niet zeggen.”

En wat met het BK wielrennen op 21 juni? “Dat is nog 70 dagen. De situatie kan snel omslaan - laat ons dat hopen. Waarschijnlijk zal het niet lukken. Maar is het totaal onmogelijk? Dat ook niet. Het zal wel anders zijn. De start, aankomst, de VIP-tenten... Dat bij het BK alleen maar Belgen deelnemen, maakt wel een verschil. Al is het maar om logistieke redenen. Sommigen mogen een land niet uit of binnen. Zaken die in één land kunnen georganiseerd worden, zullen wel makkelijker kunnen doorgaan.”

