Van Nairo Quintana tot zelfs een ex-speler van Standard: deze figuren uit de sportwereld deden al mee aan ‘The Masked Singer’

SportVlaanderen is dezer dagen in de ban van ‘The Masked Singer’. Vrijdagavond viel weer een masker af. Timmy Simons bleek ‘Groot Licht’ te zijn en is zeker niet de eerste persoon uit de sportwereld die deelneemt aan het populaire zangprogramma. In België hadden we eerder tennisster Yanina Wickmayer en Anderlecht-eigenaar Marc Coucke, maar ook in het buitenland waren er al verschillende voorbeelden. Een overzicht.

KIJK. De ontmaskering van Timmy Simons

Tennisster Yanina Wickmayer (Roos) deed mee in België

De eerste afvaller van het vorige seizoen. Wickmayer was een enorme fan van het allereerste seizoen en was dan ook blij dat ze een telefoontje kreeg om deel te nemen. “Ik had sowieso gezegd dat ik tijdens mijn zwangerschap iets wilde doen dat volledig buiten mijn comfortzone lag.”

Anderlecht-eigenaar Marc Coucke (Kolonel Mops) deed mee in België

“Sweet Caroline, oh oh oh.” De Anderlecht-supporters en bij uitbreiding heel Vlaanderen schrokken toch even toen vorige week Marc Coucke ontmaskerd werd als Kolonel Mops. “Ik heb aan den lijve ondervonden wat ‘the show must go on’ betekent. Als we met ’t voetbal weer eens verloren hadden, had ik echt geen zin om daarna op zondagavond nog te oefenen. Dan denk je: Sweet Caroline, je kunt de pot op.” (Lacht)

American Football-ster Rob Gronkowski (Witte Tijger) deed mee in de Verenigde Staten

Voor Rob Gronkowski moeten we terug naar 2020. De Amerikaan won vier keer de Super Bowl en was blij om met ‘The Masked Singer’ ook eens een ander publiek aan te trekken. “Bedankt aan al mijn nieuwe fans”, zei hij achteraf op Instagram.

Wielrenner Nairo Quintana (Kameleon) deed mee in Colombia

Ook in Colombia is de ‘Masked Singer’ enorm populair. “Ik heb hier meer gezweet dan op de fiets”, zei wielrenner Nairo Quintana na zijn ontmaskering.

Skateboardlegende Tony Hawk (Olifant) deed mee in de Verenigde Staten

De Amerikaan ruilde even het skatepark in om mee te doen aan ‘The Masked Singer’. Om zijn vrouw te eren zong hij ‘Friday I’m in Love’. De jury verschoot toen bleek dat Hawk in het pak van de olifant zat. Onder meer voormalig wielrenner Lance Armstrong werd genoemd.

Ex-topspits Michael Owen (Donuts) deed mee in het Verenigd Koninkrijk

De voormalige voetballer van onder meer Liverpool, Real Madrid en Manchester United schopte het tot in de zesde week van de Britse ‘Masked Singer’ vorig jaar. Door enkele hints raakten de speurders en de kijkers op het juiste spoor. “Mijn kinderen dwongen me om mee te doen”, vertelde Owen. “Ik kan nog steeds niet geloven dat ik voorbij de eerste ronde ben geraakt.”

Olympisch sprinter Churandy Martina (Dinosaurus) deed mee in Nederland

“Ik ben iemand die niet veel van aandacht houdt. Ik wil rustig mijn ding doen, maar wist dat er veel mensen gingen kijken. En dat ze zouden denken dat ik kan zingen. Maar toch ging ik ervoor”, blikte Martina terug op zijn avontuur.

Ex-voetballer Djibrill Cissé (Skelet) deed mee in Frankrijk

Ook in Frankrijk is de ‘Masked Singer’ niet weg te denken van het scherm. In 2020 nam ex-voetballer Djibrill Cissé - met een verleden bij onder meer Liverpool en Marseille - deel. “Ik beheers het zingen niet”, zei hij in een interview achteraf. “Terwijl ik in het voetbal een hele week train om in het weekend een goede partij te spelen.”

Ex-Standard-voetballer Maor Buzaglo (Kameleon) deed mee in Israël

Kent u hem nog? Van 2011 tot 2013 was Buzaglo goed voor 31 wedstrijden in het shirt van Standard. In 2021 stal hij de show op het podium van de Israëlische ‘Masked Singer’. Net als Nairo Quintana in Colombia zat hij in een kameleon-pak.

NBA-ster Dwight Howard (Octopus) deed mee in de Verenigde Staten

“De grootste deelnemer die deze show ooit heeft gehad”, concludeerden de juryleden. Na zijn ontmaskering vertelde Dwight Howard het volgende: “Het masker woog 55 pond (ongeveer 25 kilo). Ik zweette, lachte en zong.”